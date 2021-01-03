Собянин заявил об открытии записи на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан

«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от COVID-19, с понедельника, 4 января 2021 года мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», - отметил Собянин.

Он уточнил, что пункты вакцинации работают без выходных, в ежедневном режиме.

В Москве с 08:00 до 20:00 работают 70 прививочных кабинетов на базе взрослых городских поликлиник. При необходимости власти столицы откроют еще 70 прививочных пунктов, которые в настоящее время находятся в резервном фонде.

В настоящее время записаться на прививку от коронавируса могут работники строительного комплекса, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, пожилые москвичи старше 60 лет, работники сферы ЖКХ, общественного питания, спорта, сотрудники органов охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и другие. Также поставить прививку могут представители сфер образования, здравоохранения и соцзащиты, работники многофункциональных центров, культуры, торговли и сферы услуг, сотрудники промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и средств массовой информации.

Ранее ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН рассказал, когда будет заметен эффект от вакцинации.

«Нам надо хотя бы 50% иметь иммунных. Вопрос в том, сколько у нас их сейчас, включая людей, которые переболели бессимптомно. Скорее всего, существенное облегчение мы почувствуем к лету. Это произойдет и за счет снижения активности вируса, и за счет иммунной прослойки населения. Конечно, результат также зависит от количества доз вакцин и от того, насколько быстро удастся привить людей», - отметил он.

