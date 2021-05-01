В России за сутки подтвердили 9 270 новых случая коронавируса
В России за сутки подтвердили 9 270 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии в России зафиксировано 4 814 558 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки в России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в официальном сообщении.
За прошедшие сутки от инфекции кончались 392 человека. Всего в России от COVID-19 погибло 110 520 пациентов.
В России за минувшие сутки ещё 8 637 человек смогли излечиться от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии COVID-19 выздоровело 4 436 583 человека.
Ситуация с коронавирусом тревожная, но третьей волны пока не наблюдается, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН».
«Если посмотреть статистику на Яндексе, то третьей волны пока в России не наблюдается. У нас есть отдельные территории, в частности Москва, где наблюдался подъем заболеваемости. Я бы сказал, что обстановка несколько тревожная, но пока вот явной такой третьей волны мы не видим», - рассказал специалист.
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Заразились
4,8 млн+9 270 / сут.
Умерли
111 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 637 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru