В России за сутки подтвердили 9 270 новых случая коронавируса

В России за сутки подтвердили 9 270 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии в России зафиксировано 4 814 558 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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«За последние сутки в России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в официальном сообщении.

За прошедшие сутки от инфекции кончались 392 человека. Всего в России от COVID-19 погибло 110 520 пациентов.

В России за минувшие сутки ещё 8 637 человек смогли излечиться от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии COVID-19 выздоровело 4 436 583 человека.

Ситуация с коронавирусом тревожная, но третьей волны пока не наблюдается, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН».

«Если посмотреть статистику на Яндексе, то третьей волны пока в России не наблюдается. У нас есть отдельные территории, в частности Москва, где наблюдался подъем заболеваемости. Я бы сказал, что обстановка несколько тревожная, но пока вот явной такой третьей волны мы не видим», - рассказал специалист.

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ФОТО: pixabay.com
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