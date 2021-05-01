В Роспотребнадзоре призвали «не расслабляться» из-за ситуации по COVID-19
Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, однако расслабляться пока преждевременно. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.
Эксперт отметила, что заболеваемость коронавирусом в последние месяцы постепенно снижается.
«Тем не менее эпидситуация еще напряженная, а значит расслабляться преждевременно», — считает Пшеничная.
Эпидемиолог уточнила, что для текущего этапа эпидпроцесса в РФ характерно волнообразное течение, и за снижением заболеваемости COVID-19 может следовать небольшой подъем.
Пшеничная подчеркнула важность соблюдения мер профилактики, подчеркнув, что от этого во многом зависит дальнейшее развитие ситуации с коронавирусной инфекцией. Эксперт призвала по возможности избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и антисептики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru