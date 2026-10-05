США, Россия и Китай вступили в гонку за первый ядерный реактор на Луне
США, Россия и Китай вступили в борьбу за контроль над Луной, сообщает The New York Times.
По данным издания, речь идет о гонке за первый ядерный реактор на спутнике Земли. Также преимущество будет на стороне того, кто построит лунную базу. В настоящее время NASA пытается добиться успеха в одиночку, тогда как «Роскосмос» и китайская CNSA реализуют совместные проекты. В настоящее время осуществляется этап создания ядерных реакторов, которые можно доставить на спутник Земли и уже на основе их развернуть лунные базы и заняться поиском ресурсов и льда.
В совместных проектах Москвы и Пекина по освоению Луны ключевая роль в создании ядерного реактора отводится именно РФ, являющейся мировым лидером в области мирного атома. К тому же Москва имеет самый большой опыт работы с реакторами в космосе и запасы безопасного ядерного топлива для космических миссий. У США с этим ситуация оставляет желать лучшего.
Газета отмечает, что Москва реализует проект по созданию лунного реактора «Селена» к 2036 году. Он станет основой совместной лунной станции России и Китая. NASA рассчитывает создать лунный реактор к 2030 году.
США не собираются в ближайшие 10 лет вступать в военную битву за Луну, однако у них есть там свои экономические интересы, которые они намерены защищать. Об этом НСН рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
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