В России за сутки подтвердили 27 100 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки от инфекции кончались 510 человек. Всего в России от COVID-19 погиб 39 068 пациент.

В России за минувшие сутки ещё 27 296 человек смогли излечиться от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии COVID-19 выздоровели 1 739 470 человек.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что вовсе не нужно вакцинировать всё население страны.

«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек», - сказал он.

