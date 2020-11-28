В России за сутки подтвердили 27 100 новых случаев коронавируса
В России за сутки подтвердили 27 100 новых случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии в России зафиксировано 2 242 633 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки от инфекции кончались 510 человек. Всего в России от COVID-19 погиб 39 068 пациент.
В России за минувшие сутки ещё 27 296 человек смогли излечиться от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии COVID-19 выздоровели 1 739 470 человек.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что вовсе не нужно вакцинировать всё население страны.
«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек», - сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 100 / сут.
Умерли
39 068+510 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+27 296 / сут.
- В России за сутки подтвердили 27 100 новых случаев коронавируса
- США «сигнализируют» Тегерану авианосцем USS Nimitz в Персидском заливе
- Помпео раскрыл причины введения новых санкций против российских компаний
- Кубок мира по биатлону начнется 28 ноября
- Венгрия сообщила о лобби в ЕС против вакцин, произведенных не в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru