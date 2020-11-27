Вакцинация на низком старте. Россиянам дали лекарство от локдауна

Назвал глава Минздрава и сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России – январь-февраль будущего года. Но группы риска получат возможность сделать прививку от коронавируса уже в декабре – это касается работников сфер образования и здравоохранения, сотрудников служб жизнеобеспечения, пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, ожирение, гипертония. Сейчас, по словам Михаила Мурашко, идет масштабирование производства вакцин.

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса – «Спутник V» Центра имени Гамалеи, ставшая первой в мире, и «ЭпиВакКорона» разработки центра «Вектор» при Роспотребнадзоре. Обе они проходят третью стадию испытаний на добровольцах. Вакцина «Спутник V» уже поступила в оборот в объеме более ста тысяч доз. До конца года запланировано произвести более двух миллионов доз. Вакцинация любым из этих препаратов будет для граждан России бесплатной.

В регионы поставки вакцины от Центра Гамалеи начнутся в ближайшие дни, следует из слов вице-премьера Татьяны Голиковой. О готовности к массовой вакцинации уже заявила Москва.

«Подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащенных всем необходимым оборудованием, холодильниками и необходимым персоналом. Создана информационная электронная система записи горожан на вакцинацию. Мы, что называется, на низком старте», - сказал столичный мэр Сергей Собянин.

Массовая вакцинация от коронавируса уже полным ходом идет в Вооруженных силах России. Прививку уже сделали более чем двум с половиной тысячам солдат, к концу года этот показатель должен составить около 80 тысяч военных. А всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Показатели заболеваемости коронавирусом в России день ото дня ставят новые антирекорды. Причем, эти показатели достигли таких величин, которые все сложнее объяснять качественным рывком в диагностике заболевания: за минувшие сутки число вновь выявленных в России заболевших превысило 27,5 тысяч. Массовая вакцинация неоднократно называлась чуть ли не единственным способом переломить ситуацию с резким ростом заболеваемости в стране. Возможно, только скорые сроки ее начала и удерживают от принятия решения о повторном локдауне.

