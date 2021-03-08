В России за сутки подтвердили 10 253 новых случая коронавируса
В России за сутки подтвердили 10 253 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии в России зафиксировано 4 333 029 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки в России выявлено 10 253 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в официальном сообщении.
За прошедшие сутки от инфекции скончались 379 человек. Всего 89 473 пациента в России погибли от COVID-19.
В России за минувшие сутки ещё 10 322 человека смогли излечиться от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии COVID-19 выздоровели 3 922 246 человек.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН обвинил «фриков» в низких темпах вакцинации в России.
«Пока что у нас не те показатели по вакцинации. Над этим надо работать. У нас нет дефицита вакцины. И достаточно внятно организовано вакцинирование. Но есть существенная часть людей, которые опасаются или ждут чего-то. Их нужно убедить. Нужно на телевидение приглашать не фриков, а приличных людей, специалистов, которые умеют говорить. И нужна талантливая социальная реклама», - сказал Аграновский.
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Заразились
4,3 млн+10 253 / сут.
Умерли
89 473+379 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+10 322 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru