В России за сутки подтвердили 10 253 новых случая коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 10 253 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в официальном сообщении.

За прошедшие сутки от инфекции скончались 379 человек. Всего 89 473 пациента в России погибли от COVID-19.

В России за минувшие сутки ещё 10 322 человека смогли излечиться от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии COVID-19 выздоровели 3 922 246 человек.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН обвинил «фриков» в низких темпах вакцинации в России.

«Пока что у нас не те показатели по вакцинации. Над этим надо работать. У нас нет дефицита вакцины. И достаточно внятно организовано вакцинирование. Но есть существенная часть людей, которые опасаются или ждут чего-то. Их нужно убедить. Нужно на телевидение приглашать не фриков, а приличных людей, специалистов, которые умеют говорить. И нужна талантливая социальная реклама», - сказал Аграновский.

