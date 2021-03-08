Отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых москвичей
Режим самоизоляции для жителей Москвы старше 65 лет и с хроническими заболеваниями с 8 марта перестал быть обязательным, сообщает РИА Новости.
Транспортные карты этих категорий граждан разблокированы. По словам мэра Сергея Собянина, ситуация с эпидемией коронавируса постепенно улучшается - каждую неделю снижается уровень заболеваемости. В связи с этим режим самоизоляции, который сохранялся в городе в отношении граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, теперь носит рекомендательный характер.
Кроме того, перевод на удаленную работу людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями тоже перестал быть обязательным. Ранее сотрудники данных категорий могли работать очно только при условии, что их нахождение на рабочем месте было критически важно.
Заболеваемость COVID-19 может вырасти в России в середине весны.
«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости», - сообщил главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.
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