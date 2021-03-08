Отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых москвичей

Режим самоизоляции для жителей Москвы старше 65 лет и с хроническими заболеваниями с 8 марта перестал быть обязательным, сообщает РИА Новости.

Транспортные карты этих категорий граждан разблокированы. По словам мэра Сергея Собянина, ситуация с эпидемией коронавируса постепенно улучшается - каждую неделю снижается уровень заболеваемости. В связи с этим режим самоизоляции, который сохранялся в городе в отношении граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, теперь носит рекомендательный характер.