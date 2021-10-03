В России за сутки побит антирекорд по заболеваемости и смертности

«За последние сутки подтверждено 890 смертей. За весь период по России умерло 209 918 человек», - сообщает оперштаб.

За неделю зафиксирован новый антирекорд – в стране от COVID-19 скончались 6 018 россиян. Этот показатель превышает максимум, установленный неделей ранее - 5 682 умерших.

За прошедшие сутки в стране выявили 25 769 случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 7 586 536 фактов коронавирусной инфекции.

В стране за минувшие сутки выздоровел 15 391 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 6 725 965 человек.

Ранее главный врач московской поликлиники № 219 Ирина Трасковецкая в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сделала вывод о качестве экспресс-тестов на коронавирус.

«Экспресс-тесты позволяют поставить диагноз за 10-20 минут, в отличие от ПЦР-тестов, которые требуют для своей верификации до 10 дней. Результаты [применения экспресс-тестов], конечно, есть, потому что те пациенты, к которым мы должны были идти после подтверждения диагноза, получают необходимые медикаменты уже в кабинете врача, который сделал экспресс-тест. Москва, по традиции, в данной ситуации выступает как локомотив. Думаю, что регионы, глядя на то, как это работает у нас, эту практику себе внедрят», - рассказала главврач.

