Ваня Дмитриенко – секретный гость на празднике «Алые паруса»

Секретным гостем на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге стал Ваня Дмитриенко, сообщают «Известия».

В Петербурге назвали дату проведения праздника «Алые паруса»

Он исполнил новую песню, которая называется так же, как и праздник — «Алые паруса». Кроме того, певец исполнил хит «Шелк».

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и «Пятого канала».

Ранее стало известно, что в Петербурге ужесточат контроль за крышами перед «Алыми парусами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Арина Антонова
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