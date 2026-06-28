Ваня Дмитриенко – секретный гость на празднике «Алые паруса»
Секретным гостем на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге стал Ваня Дмитриенко, сообщают «Известия».
Он исполнил новую песню, которая называется так же, как и праздник — «Алые паруса». Кроме того, певец исполнил хит «Шелк».
Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и «Пятого канала».
Ранее стало известно, что в Петербурге ужесточат контроль за крышами перед «Алыми парусами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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