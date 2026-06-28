СМИ: В Киеве наблюдается смог из-за пожаров

По словам местных жителей, в разных районах города в воздухе чувствуется запах гари, а дома и улицы окутывает серая дымка. По этой причине ухудшается видимость.

По предварительным данным, смог над Киевом, появился после возгорания в окрестностях города Припять.

Ранее в России ответили на заявление Зеленского о 40-дневной операции СБУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

