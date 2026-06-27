Морги Парижа переполнены из-за роста смертности на фоне жары
Морги Парижа заполнены до отказа из-за резкого роста смертности на фоне аномальной жары. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя Национальной федерации похоронных услуг Франции Готье Катона.
Единственный вариант, который можно предложить семьям, - перенести размещение тел в более удалённые похоронные учреждения, отметил Катон.
Снижению нагрузки на морги помогут похороны, запланированные на начало следующей недели. Однако после этого французская сфера ритуальных услуг столкнётся с новой проблемой - перегруженностью крематориев, утверждает Готье Катон.
Франция, как и другие стран Европы, уже неделю находится под воздействием беспрецедентной жары. В середине недели наивысший уровень погодной опасности был введён в 72 из 96 департаментов. В ряде мест воздух прогрелся почти до 40 градусов, а в отдельных районах столбики термометров перешагнули эту отметку.
Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в начале следующей недели в Московский регион придет жара до +30 градусов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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