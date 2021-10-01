«Экономия сил». Врачи оценили экспресс-тесты на коронавирус
Экспресс-тесты на коронавирус позволяют сэкономить время и врачей, и пациентов, считает Ирина Трасковецкая.
Экспресс-тесты на коронавирус не вызывают нареканий ни у пациентов, ни и у врачей, отметила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный врач московской поликлиники № 219 Ирина Трасковецкая.
«Экспресс-тесты позволяют поставить диагноз за 10-20 минут, в отличие от ПЦР-тестов, которые требуют для своей верификации до 10 дней. Результаты [применения экспресс-тестов], конечно, есть, потому что те пациенты, к которым мы должны были идти после подтверждения диагноза, получают необходимые медикаменты уже в кабинете врача, который сделал экспресс-тест. Это на несколько дней сокращает срок карантина для пациента и сокращает затраты драгоценного сейчас труда врача по диагностике и выдаче лекарств. Москва, по традиции, в данной ситуации выступает как локомотив. Думаю, что регионы, глядя на то, как это работает у нас, эту практику себе внедрят», - рассказала главврач.
При этом врач опровергла мнение, согласно которому экспресс-тесты позволяют значительно предупредить распространение коронавируса.
«По счастью, в настоящий момент большинство наших пациентов и так никуда не ходят в ожидании результатов. Это не способ привязать пациента к дому, говоря ему, что он заразен. Это психологически более комфортно и удобно, потому что избавляет от необходимости ждать результата, а ожидание томительно в такой ситуации. Безусловно, это удобно для врачей, так как сокращает время постановки диагнозов, дает возможность раньше выявить болезнь и начать лечение. Самое главное – это экономия сил и врачей, и пациентов, необходимых для борьбы с болезнью», - добавила Трасковецкая.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется только к середине декабря.
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