Мурашко: Все барьеры по поводу регистрации «Спутника V» в ВОЗ устранены

Глава Минздрава Михаил Мурашко поднял вопрос мирового признания вакцин из России сегодня в Женеве. Он встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом и обсудил процедуру рассмотрения заявки на включение "Спутника V" в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для борьбы с COVID-19.

По словам Мурашко, распространению нашей вакцины «Спутник V» больше ничего не должно помешать, все барьеры устранены. Он отметил, что позиция России по поводу продвижения и регистрации нашей вакцины "Спутник V" услышана.

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«Сегодня мы полностью сняли все вопросы», - отметил Мурашко.

15 сентября Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения «Спутника V». В ВОЗ это объяснили ожиданием инспекции завода производителя. При этом российская вакцина используется уже в 67 странах мира, пишут "Известия".

Ранее в Италии предложили ревакцинировать другой вакциной привитых «Спутником V».




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Фото: facebook.com/MinzdravRu
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