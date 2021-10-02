Мурашко: Все барьеры по поводу регистрации «Спутника V» в ВОЗ устранены

Глава Минздрава Михаил Мурашко поднял вопрос мирового признания вакцин из России сегодня в Женеве. Он встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом и обсудил процедуру рассмотрения заявки на включение "Спутника V" в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для борьбы с COVID-19.

По словам Мурашко, распространению нашей вакцины «Спутник V» больше ничего не должно помешать, все барьеры устранены. Он отметил, что позиция России по поводу продвижения и регистрации нашей вакцины "Спутник V" услышана.