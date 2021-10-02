Мурашко: Все барьеры по поводу регистрации «Спутника V» в ВОЗ устранены
Глава Минздрава Михаил Мурашко поднял вопрос мирового признания вакцин из России сегодня в Женеве. Он встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом и обсудил процедуру рассмотрения заявки на включение "Спутника V" в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для борьбы с COVID-19.
По словам Мурашко, распространению нашей вакцины «Спутник V» больше ничего не должно помешать, все барьеры устранены. Он отметил, что позиция России по поводу продвижения и регистрации нашей вакцины "Спутник V" услышана.
«Сегодня мы полностью сняли все вопросы», - отметил Мурашко.
15 сентября Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения «Спутника V». В ВОЗ это объяснили ожиданием инспекции завода производителя. При этом российская вакцина используется уже в 67 странах мира, пишут "Известия".
Ранее в Италии предложили ревакцинировать другой вакциной привитых «Спутником V».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 219 / сут.
Умерли
209 тыс.+886 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+17 852 / сут.
- Взаимная сертификация. «Спутник V» откроет границы
- В Москве предупредили о звонках злодеев с предложением привязать QR-код к соцкартам
- В Оренбургской области погиб парашютист
- Космический аппарат BepiColombo сделал первый фотоснимок Меркурия
- Мурашко: Все барьеры по поводу регистрации «Спутника V» в ВОЗ устранены
- В МИД РФ раскрыли ход сертификации газопровода «Северный поток – 2»
- Зеленский ликвидировал госконцерн «Укроборонпром»
- В Черногории потребовали расследовать связи президента страны и бывшего директора Черкизовского рынка
- Президент Филиппин Дутерте заявил, что уходит из политики
- Под Пензой восстановили движение поездов после аварии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru