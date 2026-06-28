Медведев предложил изъять резиденцию президента Польши

Россия может забрать у Польши построенный на деньги Российской империи дворец Бельведер, в котором расположена резиденция президента республики Кароля Навроцкого, заявил в «Макс» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В Польше закрылось последнее генконсульство России

По его словам, это может стать ответом на изъятие здания российского генконсульства в Гданьске. «Да-да! Это русские деньги! Посему стоило бы подумать о предъявлении нашей страной иска», — указал политик.

Российское консульство в Гданьске имеет дипломатическую неприкосновенность, поляки не могут заходить на территорию без разрешения, рассказал экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН.

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ПольшаРоссияДмитрий Медведев

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