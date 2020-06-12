В России за сутки 8987 новых случаев коронавируса и 183 смерти

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8987 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3216 (35,8%) без клинических проявлений», — цитирует официальное сообщение RT.

Также стало известно, что за прошедшие сутки скончались 183 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число погибших от COVID-19 россиян выросло до 6715.

Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки 8220 человек. Всего таких с начала пандемии 269 370.

Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал, что ношение масок в жару может быть опасно для здоровья. Он особенно не рекомендует это делать пожилым людям и тем, у кого есть какие-то хронические заболевания.

