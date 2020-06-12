В России за сутки 8987 новых случаев коронавируса и 183 смерти
В России в течение суток зарегистрировано 8987 новых случаев COVID-19. От коронавирусной инфекции скончались 183 пациента, выздоровели 8220 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
За минувшие сутки в стране подтверждено 8987 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в России подтверждено 511 423 случая COVID-19.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8987 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3216 (35,8%) без клинических проявлений», — цитирует официальное сообщение RT.
Также стало известно, что за прошедшие сутки скончались 183 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число погибших от COVID-19 россиян выросло до 6715.
Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки 8220 человек. Всего таких с начала пандемии 269 370.
Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал, что ношение масок в жару может быть опасно для здоровья. Он особенно не рекомендует это делать пожилым людям и тем, у кого есть какие-то хронические заболевания.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
511 тыс.+8 987 / сут.
Умерли
6 715+183 / сут.
Выздоровели
269 тыс.+8 220 / сут.
- В России за сутки 8987 новых случаев коронавируса и 183 смерти
- Роспотребнадзор обнародовал новые правила работы магазинов
- Рекомендации по работе общепита согласовали с рестораторами Москвы
- В ООН приписали принадлежность атаковавших саудовские НПЗ ракет Ирану
- Безопасность в День России обеспечивают порядка ста тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru