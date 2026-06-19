Набиуллина объяснила свое отсутствие на ПМЭФ

В ходе пресс-конференции она рассказала, что простудилась и «на некоторое время потеряла голос».

«Единственное, что я могу сказать, - это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моём здоровье», - заключила глава регулятора.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не строить теории заговора из-за больничного Набиуллиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

