Набиуллина объяснила свое отсутствие на ПМЭФ

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подтвердила, что пропустила Питерский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) из-за болезни.

Глава ЦБ Набиуллина пропала из списка спикеров ПМЭФ

В ходе пресс-конференции она рассказала, что простудилась и «на некоторое время потеряла голос».

«Единственное, что я могу сказать, - это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моём здоровье», - заключила глава регулятора.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не строить теории заговора из-за больничного Набиуллиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:БолезньПМЭФЦентробанкЭльвира Набиуллина

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