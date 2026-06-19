Набиуллина объяснила свое отсутствие на ПМЭФ
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подтвердила, что пропустила Питерский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) из-за болезни.
В ходе пресс-конференции она рассказала, что простудилась и «на некоторое время потеряла голос».
«Единственное, что я могу сказать, - это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моём здоровье», - заключила глава регулятора.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не строить теории заговора из-за больничного Набиуллиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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