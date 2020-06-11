Эпидемиолог предупредил об опасности ношения масок в жару

Ношение масок в жару может быть опасно для здоровья Об этом сообщил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко. По его словам, у пожилых людей это может спровоцировать обострение хронических заболеваний и повлиять на самочувствие.

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По словам специалиста, маска затрудняет дыхание и создает для организма дискомфорт, передает радиостанция «Говорит Москва».

Бутенко посоветовал людям с хроническими заболеваниями и пожилым в жару по возможности не выходить на улицу либо находить на даче, где маску носить не нужно.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что, несмотря на отмену некоторых ограничений, введённых в условиях эпидемии коронавируса в разных регионах, действие масочного режима сохраняется по всей стране.

Врач-терапевт Игорь Юркин предупредил, что маску в жару на улице лучше не носить: она затрудняет дыхание, ухудшает вентиляцию легких и создает паровой эффект, сообщают «Невские новости» . У человека может заболеть или закружиться голова.


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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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