Эпидемиолог предупредил об опасности ношения масок в жару
Ношение масок в жару может быть опасно для здоровья Об этом сообщил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко. По его словам, у пожилых людей это может спровоцировать обострение хронических заболеваний и повлиять на самочувствие.
По словам специалиста, маска затрудняет дыхание и создает для организма дискомфорт, передает радиостанция «Говорит Москва».
Бутенко посоветовал людям с хроническими заболеваниями и пожилым в жару по возможности не выходить на улицу либо находить на даче, где маску носить не нужно.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что, несмотря на отмену некоторых ограничений, введённых в условиях эпидемии коронавируса в разных регионах, действие масочного режима сохраняется по всей стране.
Врач-терапевт Игорь Юркин предупредил, что маску в жару на улице лучше не носить: она затрудняет дыхание, ухудшает вентиляцию легких и создает паровой эффект, сообщают «Невские новости» . У человека может заболеть или закружиться голова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
502 тыс.+8 779 / сут.
Умерли
6 532+174 / сут.
Выздоровели
261 тыс.+8 367 / сут.
- Захарова предложила США убраться из Германии вместе с ядерным оружием
- Около 10 процентов школьников отказались сдавать ЕГЭ в 2020 году
- Евросоюз начнет открывать внешние границы с 1 июля
- Температура в Москве достигла плюс 30 градусов
- Ефремова допрашивают о ДТП и наркотиках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru