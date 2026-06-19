Лавров допустил изменение подхода США к урегулированию на Украине

У России есть ощущение, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания», - отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что США не проявляют интереса по возвращению к пониманиям Анкориджа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, указал, что европейцы «пытаются обработать» президента США Дональда Трампа, «чтобы он занял более четкую проукраинскую позицию».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссияСергей Лавров

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