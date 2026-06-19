Лавров допустил изменение подхода США к урегулированию на Украине
У России есть ощущение, что США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания», - отметил министр.
Ранее Лавров заявил, что США не проявляют интереса по возвращению к пониманиям Анкориджа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, указал, что европейцы «пытаются обработать» президента США Дональда Трампа, «чтобы он занял более четкую проукраинскую позицию».
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