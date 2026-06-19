Определен состав групп Пути РПЛ Кубка России по футболу 2026/2027

Краснодарская и столичная команды сыграют в группе В, куда кроме них попали грозненский «Ахмат» и воронежский «Факел». В группу А жеребьёвка определила «Спартак» и «Родину» из Москвы, а также казанский «Рубин» и «Оренбург».

В группе С сыграют питерский «Зенит», калининградская «Балтика», самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». В группе D: ЦСКА, «Локомотив» (Москва), «Ростов» и «Акрон» (Тольятти.

Действующим обладателем Кубка России является столичный «Спартак», который в финале по пенальти обыграл «Краснодар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».