Определен состав групп Пути РПЛ Кубка России по футболу 2026/2027

Футбольные клубы «Краснодар» и «Динамо» (Москва) сновы сыграют в одной группе в Пути РПЛ Кубка России 2026/2027. Об этом со сылкой на Российский футбольный союз (РФС) сообщает RT.

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Краснодарская и столичная команды сыграют в группе В, куда кроме них попали грозненский «Ахмат» и воронежский «Факел». В группу А жеребьёвка определила «Спартак» и «Родину» из Москвы, а также казанский «Рубин» и «Оренбург».

В группе С сыграют питерский «Зенит», калининградская «Балтика», самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». В группе D: ЦСКА, «Локомотив» (Москва), «Ростов» и «Акрон» (Тольятти.

Действующим обладателем Кубка России является столичный «Спартак», который в финале по пенальти обыграл «Краснодар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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