Россиянам рассказали о главной проблеме стажировки

Чаще всего причиной спора между стажерами и работодателями является отсутствие документального оформления как самой стажировки, так и условий её прохождения и оплаты. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов.

Официант, повар и курьер: Сколько в месяц могут заработать подростки

Он указал, что стажеры могут через суд потребовать признания трудовых отношений с ними и взыскать зарплату за время работы. Для этого потребуется доказать «фактический допуск к работе».

«Стажер, с которым заключен срочный трудовой договор, не может получать заработную плату меньше МРОТ с учетом установленной договором ставки... для него действуют все льготы и гарантии», - подчеркнул юрист.

Кузнецов добавил, что в случае оформления работника по ученическому договору, то выплачиваемая ему стипендия также не может быть меньше МРОТ.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о закреплении в Трудовом кодексе РФ понятий «стажер» и «стажировка в сфере труда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Михаил Мордасов
ТЕГИ:СотрудникиоплатаРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры