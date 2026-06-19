Россиянам рассказали о главной проблеме стажировки
Чаще всего причиной спора между стажерами и работодателями является отсутствие документального оформления как самой стажировки, так и условий её прохождения и оплаты. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов.
Он указал, что стажеры могут через суд потребовать признания трудовых отношений с ними и взыскать зарплату за время работы. Для этого потребуется доказать «фактический допуск к работе».
«Стажер, с которым заключен срочный трудовой договор, не может получать заработную плату меньше МРОТ с учетом установленной договором ставки... для него действуют все льготы и гарантии», - подчеркнул юрист.
Кузнецов добавил, что в случае оформления работника по ученическому договору, то выплачиваемая ему стипендия также не может быть меньше МРОТ.
Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о закреплении в Трудовом кодексе РФ понятий «стажер» и «стажировка в сфере труда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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