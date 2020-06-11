Мурашко: Благоприятная обстановка с коронавирусом наблюдается в 21 регионе
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время благоприятная обстановка с коронавирусом наблюдается в 21 регионе РФ. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Мурашко, наиболее спокойная обстановка наблюдается в Тюменской области и Москве. В частности, министр отметил хороший результат по снижению госпитализаций и числу заразившихся в столице.
Между тем, глава Минздрава подчеркнул необходимость соблюдения санитарных норм.
Ранее в начале июня Мурашко заявил, что Россия сможет вернуться к привычной жизни после того, как ситуацию с коронавирусом COVID-19 удастся взять под контроль с помощью лекарств.
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