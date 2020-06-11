Мурашко: Благоприятная обстановка с коронавирусом наблюдается в 21 регионе

По словам Мурашко, наиболее спокойная обстановка наблюдается в Тюменской области и Москве. В частности, министр отметил хороший результат по снижению госпитализаций и числу заразившихся в столице.

Между тем, глава Минздрава подчеркнул необходимость соблюдения санитарных норм.

Ранее в начале июня Мурашко заявил, что Россия сможет вернуться к привычной жизни после того, как ситуацию с коронавирусом COVID-19 удастся взять под контроль с помощью лекарств.

