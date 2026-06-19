Набиуллина заявила о сокращении пространства для снижения ключевой ставки

Прогноз траектории ключевой ставки может быть пересмотрен «скорее вверх, а не вниз». Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

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В ходе пресс-конференции она отметила, что проинфляционные риски «даже выросли».

«Пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось... это будет предметом обсуждения на следующем заседании», - указала глава регулятора.

Ранее Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку до 14,25%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Ключевая СтавкаЦентробанкЭльвира Набиуллина

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