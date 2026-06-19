Сейчас икра стоит на 30% дороже средней цены по году, так как это первые выловы нового сезона, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Цены на икру лососевых, добытых в ходе начавшейся в России 1 июня путины, продолжают расти. Как сообщил «Интерфаксу» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, свежезаготовленная икра чавычи продается во Владивостоке по 15 тысяч рублей за кг. Это рекордный показатель для начала путины. Фомин отметил, что это нормальная цена для «первой» икры.