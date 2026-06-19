Пока 15 тысяч за килограмм: Цены на красную икру снизятся к августу
Александр Фомин заявил НСН, что первая икра во Владивостоке всегда дорогая, но к «сезону» ситуация выравнивается.
Сейчас икра стоит на 30% дороже средней цены по году, так как это первые выловы нового сезона, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Цены на икру лососевых, добытых в ходе начавшейся в России 1 июня путины, продолжают расти. Как сообщил «Интерфаксу» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, свежезаготовленная икра чавычи продается во Владивостоке по 15 тысяч рублей за кг. Это рекордный показатель для начала путины. Фомин отметил, что это нормальная цена для «первой» икры.
«Сейчас продаются остатки прошлого года, так как путина этого года только началась. Свежая икра от этого вылова появится на прилавках страны примерно в августе-сентябре. Первая икра во Владивостоке всегда дорогая, такой икры в Москве сейчас нет, а во Владивостоке разовые всплески. Сейчас больше рыбы наловят, все наладится. Если сейчас 15 тысяч рублей за килограмм, зимой икра стоила от восьми до десяти тысяч за килограмм. Получается, сейчас на 30% дороже, это не так уж и много. Пока прогнозировать сложно, потому что непонятны объемы, но ждем снижение цен к августу. Если вылов будет хороший, цены будут ниже. Если говорим про икру других видов рыб, россияне распробовали, например, щучью икру. Ее раскрутили, поэтому цена тоже стала высокой. Икра минтая не хуже, но на нее спроса нет, хотя цена раз в 20 ниже», - рассказал он.
Ранее основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов говорил НСН, что торговля поддельной черной икрой процветает из-за неграмотности российского потребителя, хотя некачественной продукции на рынке за последние десять лет стало существенно меньше.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лавров допустил изменение подхода США к урегулированию на Украине
- Пока 15 тысяч за килограмм: Цены на красную икру снизятся к августу
- Более 200 украинских дронов были сбиты на Россией за шесть часов
- Уголовка за побои: Меркачева объяснила поправки в статье о домашнем насилии
- Определен состав групп Пути РПЛ Кубка России по футболу 2026/2027
- СМИ назвали причину отмены переговоров Ирана и США в Швейцарии
- Песков назвал впечатляющими результаты ударов ВС РФ по территории Украины
- Милонов поспорил с Делягиным об аналоге «Московского долголетия» для детей
- Привет блогерам: Меры против злостных нарушителей ПДД призвали вводить точечно
- Адвокат Бенхин рассказал о штрафах для АЗС за необоснованное повышение цен