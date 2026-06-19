Более 200 украинских дронов были сбиты на Россией за шесть часов
Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 216 украинских беспилотных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В военном ведомстве указали, что инциденты произошли в период с 8:00 до 14:00 мск 19 июня над территориями 14 российских регионов, в том числе Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой и Рязанской областей.
Также в указанный период украинские БПЛА сбили над акваторией Чёрного моря и республикой Крым, над Московским регионом и Кубанью.
Ранее военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин заявил, что дальнобойные украинские беспилотники могут стоить «примерно два млн рублей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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