Военэксперт Матвийчук рассказал о продвижении ВС РФ в Запорожской области
Принудительная эвакуация жителей Запорожской области объявлена Киевом в связи с тем, что Вооруженные силы РФ двигаются к Запорожью. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его словам, действия противника говорят о том, что он находится в нерешительности, понимая, «что скорее всего, Запорожье ему не удержать».
«Многие люди не хотят ехать, но их специально вывозят для того, чтобы они не остались и не оказывали помощь нашей армии», — указал эксперт.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что село Комсомольское в Запорожской области было освобождёно российскими войсками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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