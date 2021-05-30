В России за прошедшие сутки зарегистрировано 9 694 новых случая коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 9 694 новых случая коронавируса. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 5 063 442 пациента с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 9 694 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки умерли от коронавируса 355 россиян, за всё время пандемии — 121 162.
В России за прошедшие 24 часа выписали из больниц после лечения коронавируса 7 386 человек. Всего выздоровели от последствий инфекции 4 677 870 россиян.
Ранее психолог, парапсихолог Сергей Ланг дал несколько советов людям, которые испытают страх перед вакцинаций против коронавируса.
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Заразились
5,1 млн+9 694 / сут.
Умерли
121 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+7 386 / сут.
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