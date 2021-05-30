В России за прошедшие сутки зарегистрировано 9 694 новых случая коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 9 694 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки умерли от коронавируса 355 россиян, за всё время пандемии — 121 162.

В России за прошедшие 24 часа выписали из больниц после лечения коронавируса 7 386 человек. Всего выздоровели от последствий инфекции 4 677 870 россиян.

Ранее психолог, парапсихолог Сергей Ланг дал несколько советов людям, которые испытают страх перед вакцинаций против коронавируса.

