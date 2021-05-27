Психолог дал советы, как справиться со страхом перед вакцинацией

Психолог, парапсихолог Сергей Ланг дал несколько советов людям, которые испытают страх перед вакцинаций против коронавируса.

По словам специалиста, в первую очередь, необходимо иметь положительный настрой и позитивные мысли. Он подчеркнул значительную роль психосоматики.

Также Ланг призвал сохранять концентрацию на целях вакцинации и ее преимуществах, среди которых укрепление иммунитета, свобода передвижения. Для особо переживающих психолог рекомендовал думать о том, что прививка обезопасит родным и близких людей.

Кроме того, Ланг в эфире «Радио 1» призвал не читать отзывы в интернете, объяснив это тем, что человек устроен так, что начнет плохое проецировать на себя.









