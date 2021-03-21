В России за прошедшие сутки зарегистрировано 9 299 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 9 299 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 12,0% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки умер от коронавируса 371 россиянин, за всё время пандемии - 95 030.

В России за прошедшие 24 часа выписали из больниц после лечения коронавируса 8 743 человека. Всего выздоровели от последствий инфекции 4 069 395 россиян.

Ранее новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России в середине апреля спрогнозировал инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.

