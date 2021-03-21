Итальянские эксперты проведут исследование вакцины «Спутник V»

Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спаланцани проведёт исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства, пишет газета Il Messaggero.

Молдавия ведет переговоры о поставке вакцины «Спутник V»

Как сообщил губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти, первое соглашение о проведении испытаний будет заключено через несколько дней. «Это отличная новость, которая позволит нам сделать скачок вперед в том, что касается получения вакцин», - отметил политик.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что допускает возможность покупки вакцины от COVID-19 "Спутник V" в обход Европейского лекарственного регулятора (ЕМА).

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ИталияВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры