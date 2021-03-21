Итальянские эксперты проведут исследование вакцины «Спутник V»

Как сообщил губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти, первое соглашение о проведении испытаний будет заключено через несколько дней. «Это отличная новость, которая позволит нам сделать скачок вперед в том, что касается получения вакцин», - отметил политик.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что допускает возможность покупки вакцины от COVID-19 "Спутник V" в обход Европейского лекарственного регулятора (ЕМА).

