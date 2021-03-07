В России за прошедшие сутки зарегистрировано 10 595 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 10 595 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки умерли от коронавируса 368 россиян, за всё время пандемии — 89 094.

В России за прошедшие 24 часа выписали из больниц после лечения коронавируса 11 576 человек. Всего выздоровели от последствий инфекции 3 911 924 россиянина.

Ранее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко на брифинге «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил НСН, что российские вакцины от коронавируса значительно дешевле зарубежных аналогов.

«Наша вакцина на порядок дешевле, чем любая другая. У нас смехотворные цены. Но мы тут ничего не заработаем. Тут никакой выгоды, мы помогаем. Мы продолжает великие традиции российского здравоохранения», - подчеркнул Онищенко.