В России за прошедшие сутки зарегистрировано 10 595 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 10 595 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 4 322 776 пациентов с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 10 595 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки умерли от коронавируса 368 россиян, за всё время пандемии — 89 094.
В России за прошедшие 24 часа выписали из больниц после лечения коронавируса 11 576 человек. Всего выздоровели от последствий инфекции 3 911 924 россиянина.
Ранее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко на брифинге «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил НСН, что российские вакцины от коронавируса значительно дешевле зарубежных аналогов.
«Наша вакцина на порядок дешевле, чем любая другая. У нас смехотворные цены. Но мы тут ничего не заработаем. Тут никакой выгоды, мы помогаем. Мы продолжает великие традиции российского здравоохранения», - подчеркнул Онищенко.
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4,3 млн+10 595 / сут.
Умерли
89 094+368 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+11 576 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru