Инфекционисты рассказали, когда ждать рост заболеваемости коронавируса в России
Заболеваемость COVID-19 может вырасти в России в середине весны, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфекционистов.
«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости», - сообщил главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Это вызвано тем, что могут заболеть повторно люди, которые болели год назад. Кроме того, весной наблюдается повышение сезонной заболеваемости, которое снижает иммунитет человека. Как отметил Тимаков, снижение заболеваемости по COVID-19 будет в конце мая.
К апрелю-маю заболеваемость снизится, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, так как с каждым днем растет количество вакцинированных.
Российские регионы вслед за Москвой могут начать снимать ограничения, которые ранее были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.
Врач отметил, что Москве в сравнении с пиковыми значениями уровень заболеваемости упал в четыре раза, такая же динамика наблюдается в Санкт-Петербурге.
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