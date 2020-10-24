В России за прошедшие сутки зарегистрирован 16 521 новый случай коронавируса

«За последние сутки в России выявлен 16 521 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки в умерли от коронавируса 296 россиян, за всё время пандемии — 25 821.

В России за прошедшие 24 часа выписали из больниц после лечения коронавируса 11 567 человек. Всего выздоровели от последствий инфекции 1 130 818 россиян.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, депутат Госдумы в эфире НСН призвал россиян соблюдать масочно-перчаточный режим: именно от него зависит, когда начнётся спад заболеваемости COVID-19.

«Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни», - сказал парламентарий.

