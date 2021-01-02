В России за прошедшие сутки выявили более 26 301 новый случай коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 26 301 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 3 212 637 пациентов с коронавирусом.
Накануне рост заболевших COVID-19 за сутки составил 27 039 человек.
«За последние сутки в России выявлен 26 301 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки умерли от коронавируса 447 россиян, за всё время пандемии — 58 002 человека.
В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 18 897 человек. Всего выписали из больниц после лечения коронавируса 2 599 035 россиян.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН согласилась с мнением экспертов ВОЗ и призвала не бояться новостей со статистикой по коронавирусу.
«Вирус действительно мутирует в более легкий вариант, но все равно это будет происходить параллельно с высокими темпами заболеваемости. Для более легкой переносимости он должен широко распространиться, то есть основное число людей должно им переболеть. Со временем вирус освоится в популяции и поймет, что ему не нужно быть агрессивным для жизни в организме, и станет сезонным», - отметила она.
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Заразились
3,2 млн+26 301 / сут.
Умерли
58 002+447 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+18 897 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru