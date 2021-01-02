В России за прошедшие сутки выявили более 26 301 новый случай коронавируса

Накануне рост заболевших COVID-19 за сутки составил 27 039 человек.

«За последние сутки в России выявлен 26 301 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки умерли от коронавируса 447 россиян, за всё время пандемии — 58 002 человека.

В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 18 897 человек. Всего выписали из больниц после лечения коронавируса 2 599 035 россиян.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН согласилась с мнением экспертов ВОЗ и призвала не бояться новостей со статистикой по коронавирусу.

«Вирус действительно мутирует в более легкий вариант, но все равно это будет происходить параллельно с высокими темпами заболеваемости. Для более легкой переносимости он должен широко распространиться, то есть основное число людей должно им переболеть. Со временем вирус освоится в популяции и поймет, что ему не нужно быть агрессивным для жизни в организме, и станет сезонным», - отметила она.

