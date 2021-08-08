В России за прошедшие сутки выявили более 22 866 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 22 866 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки умерли от коронавируса 787 россиян, за всё время пандемии — 164 881 человек.

В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 15 669 человек. Всего выписали из больниц после лечения коронавируса 5 755 507 россиян.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил эффективность «ЭпиВакКороны» и «Спутника V».

«Можно сравнить еще с результатами, которые публиковал недавно Санкт-Петербург о том, что у них примерно 6% привитых «ЭпиВакКороной» заражались все-таки коронавирусом. Получается, у нее эпидемиологическая эффективность где-то порядка 94%, в отличие от «Спутника», эпидемиологическая эффективность которого, по данным Санкт-Петербурга, составила 98%. Но в целом все, что больше 70%, это вполне достойная вакцина, которую регистрируют и используют потом для вакцинации населения», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

