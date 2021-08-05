Иммунолог сравнил эффективность «ЭпиВакКороны» и «Спутника V»
Иммунологическая эффективность в 79% - это не самый лучший, но достойный результат, уверен врач-иммунолог Владимир Болибок.
Антитела IgG к коронавирусу у 79% вакцинировавшихся «ЭпиВакКороной» на 42-й день после прививки - это средний результат, но вакцина работает, и считать ее неэффективной нельзя, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Эти промежуточные результаты по иммунологической эффективности отражены в обзоре контроля качества третьей фазы клинических испытаний вакцины, писали ранее «Известия». Некоторые эксперты считают, что для подтверждения этих данных необходимы доказательства корректной работы теста, который центр специально разработал для поиска антител после вакцинации «ЭпиВакКороной».
«Эталона эффективности как такового нет, потому что в зависимости от того, какие цели ставятся в исследовании, как раз оцениваются либо иммунологическая эффективность – то есть, иммуногенность вакцины, выработка антител, либо эффективность с той точки зрения, насколько хорошо она защищает соответствующий контингент населения от заражения», - объяснил врач.
При этом, по его словам, эпидемиологическая эффективность «ЭпиВакКороны», которую можно оценить по количеству заболевших привитых граждан, уступает, например, «Спутнику V».
«Можно сравнить еще с результатами, которые публиковал недавно Санкт-Петербург о том, что у них примерно 6% привитых «ЭпиВакКороной» заражались все-таки коронавирусом. Получается, у нее эпидемиологическая эффективность где-то порядка 94%, в отличие от «Спутника», эпидемиологическая эффективность которого, по данным Санкт-Петербурга, составила 98%. Но в целом все, что больше 70%, это вполне достойная вакцина, которую регистрируют и используют потом для вакцинации населения», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Болибок подчеркнул, что специальные тесты для выявления антител после вакцинации «ЭпиВакКороной» также никак не сказываются на ее эффективности, хоть это и не очень удобно на практике.
Рекомендация ВОЗ приостановить ревакцинацию ради того, чтобы привить от COVID-19 жителей стран с дефицитом вакцины, логична, однако в России специфическая ситуация, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.
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