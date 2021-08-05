Иммунолог сравнил эффективность «ЭпиВакКороны» и «Спутника V»

Антитела IgG к коронавирусу у 79% вакцинировавшихся «ЭпиВакКороной» на 42-й день после прививки - это средний результат, но вакцина работает, и считать ее неэффективной нельзя, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Эти промежуточные результаты по иммунологической эффективности отражены в обзоре контроля качества третьей фазы клинических испытаний вакцины, писали ранее «Известия». Некоторые эксперты считают, что для подтверждения этих данных необходимы доказательства корректной работы теста, который центр специально разработал для поиска антител после вакцинации «ЭпиВакКороной».

«Эталона эффективности как такового нет, потому что в зависимости от того, какие цели ставятся в исследовании, как раз оцениваются либо иммунологическая эффективность – то есть, иммуногенность вакцины, выработка антител, либо эффективность с той точки зрения, насколько хорошо она защищает соответствующий контингент населения от заражения», - объяснил врач.

При этом, по его словам, эпидемиологическая эффективность «ЭпиВакКороны», которую можно оценить по количеству заболевших привитых граждан, уступает, например, «Спутнику V».