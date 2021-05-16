В России за прошедшие сутки выявили 8 554 новых случая коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 8 554 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 15,8% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки умер от коронавируса 391 россиянин, за всё время пандемии — 115 871 человек.

В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 8 573 человека. Всего выписали из больниц после лечения коронавируса 4 556 073 россиянина.

Ранее главный научный сотрудник центра Гамалеи Феликс Ершов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как улучшить темпы вакцинации от коронавируса.

«Люди должны понять, если хочется спокойно жить, надо вакцинироваться. Тем более, что многие еще болеют и умирают. Этот процесс продолжается, хотя и снижается. Нужно продолжать информационную кампанию в СМИ, обязательно людям объяснять, что надо вакцинироваться! Нельзя поддаваться кампании против вакцинации, которая ведется в России. Надо просто понимать, что с производством вакцин связаны очень большие деньги, поэтому конкуренты идут на все в любой стране мира. Россия не исключение, но каждый платит за свою позицию собственным здоровьем», - считает эксперт.

