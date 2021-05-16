В России за прошедшие сутки выявили 8 554 новых случая коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 8 554 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 4 940 245 пациентов с коронавирусом.
«За последние сутки в России выявлено 8 554 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 15,8% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки умер от коронавируса 391 россиянин, за всё время пандемии — 115 871 человек.
В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 8 573 человека. Всего выписали из больниц после лечения коронавируса 4 556 073 россиянина.
Ранее главный научный сотрудник центра Гамалеи Феликс Ершов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как улучшить темпы вакцинации от коронавируса.
«Люди должны понять, если хочется спокойно жить, надо вакцинироваться. Тем более, что многие еще болеют и умирают. Этот процесс продолжается, хотя и снижается. Нужно продолжать информационную кампанию в СМИ, обязательно людям объяснять, что надо вакцинироваться! Нельзя поддаваться кампании против вакцинации, которая ведется в России. Надо просто понимать, что с производством вакцин связаны очень большие деньги, поэтому конкуренты идут на все в любой стране мира. Россия не исключение, но каждый платит за свою позицию собственным здоровьем», - считает эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 554 / сут.
Умерли
116 тыс.+391 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 573 / сут.
- В России за прошедшие сутки выявили 8 554 новых случая коронавируса
- Каждый пятый россиянин готов сделать прививки от COVID-19 ради заграничного отдыха
- Европарламент определил принципы ведения дел с Россией
- «Лев среди львов!». Оливейра - о своей победе над Чендлером
- В Чехии требуют от России правил работы посольства в Москве
- Политолог: Арест Медведчука является «козырем» при встрече Путина и Байдена
- Врач рассказала, какой маринад для шашлыка вызывает болезнь почек
- Климкин испугался, что из-за Ближнего Востока западные государства забудут об Украине
- Запущен новый регулярный авиарейс по маршруту Москва - Каракас
- Серия взрывов оставила сектор Газа без электричества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru