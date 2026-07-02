Российские водители массово переходят на газовое топливо из-за проблем с бензином

По сравнению с мартом–апрелем 2026 года рост составил 35%. Очереди в официальные сервисы с полной сертификацией растянулись на несколько месяцев, а стоимость переоборудования в среднем составляет 50–80 тыс. рублей без учёта оформления документов в ГАИ. Часть водителей, не желая ждать, обращается в теневые мастерские, где установка проходит быстрее, но дороже.

На начало 2026 года в России насчитывалось 2,3 млн автомобилей на газовом топливе — около 3,4% от общего числа зарегистрированных машин (68 млн). В «Гарант-Газе» сообщили, что базовая установка стоит около 53 тыс. рублей, оформление документов — ещё примерно 20 тыс. Ближайшая запись открыта на осень.

В «РусГазе» цену называют на уровне 58 тыс. рублей, очередь — до 20 июля, машину можно забрать на следующий день после монтажа. В «ГБО Газ Сервис» обещают установить оборудование в ближайшие дни при частичной предоплате; стоимость — 80–90 тыс. рублей в зависимости от марки.

По словам экспертов, помимо дефицита комплектующих и загруженности станций, автовладельцам стоит учитывать расходы на оформление и возможные ограничения по совместимости ГБО с некоторыми марками автомобилей.

Ранее в Госдуме призвали привыкать к ограничениям на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

