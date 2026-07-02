Эксперты назвали топливный кризис и атаки дронов главными вызовами для выборов в Госдуму
Топливный кризис, атаки беспилотных летательных аппаратов и рост цен в России формируют проблемное поле предстоящих выборов в Госдуму, сообщает РБК со ссылкой на экспертов Фонда развития гражданского общества.
По оценке его главы Константина Костина, партии не смогут обойти темы, поднятые «военным временем», даже если по ним не будет прямых дискуссий между кандидатами. «Даже базовые избиратели не живут в закрытом мире и коммуницируют друг с другом… Оценки, подходы будут пересекаться», — заявил эксперт. Он указал, что эти вопросы так или иначе будут обсуждаться в обществе. Костин также отметил рост тревожности среди граждан — сейчас таких россиян больше, чем представителей «социального оптимизма».
Гендиректор «Политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов заявил, что, несмотря на топливный кризис, вызовы безопасности и возможное ухудшение уровня жизни, эти факторы не ограничивают доминирование «Единой России» и не меняют качественную поддержку партии.
Ранее в Госдуме призвали привыкать к ограничениям на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Посол Индии в РФ не знает о запросе на импорт топлива из Индии
- Эксперты назвали топливный кризис и атаки дронов главными вызовами для выборов в Госдуму
- Зампреда Духовного управления мусульман оштрафовали за картины о победе над русскими
- СМИ: Начались поставки в РФ бензина из Индии
- Цена российской нефти упала до $45 за баррель
- СМИ: Украина под массированной атакой ВС РФ
- В России рост цен на бензин достиг 20% за год
- Матвиенко потребовала от россиян рожать как минимум трёх детей
- «Сбер» допустил ослабление рубля из-за инфляции и топливного кризиса
- Россияне выносят «нал» из банков со скоростью 13 млрд рублей в день