Эксперты назвали топливный кризис и атаки дронов главными вызовами для выборов в Госдуму

По оценке его главы Константина Костина, партии не смогут обойти темы, поднятые «военным временем», даже если по ним не будет прямых дискуссий между кандидатами. «Даже базовые избиратели не живут в закрытом мире и коммуницируют друг с другом… Оценки, подходы будут пересекаться», — заявил эксперт. Он указал, что эти вопросы так или иначе будут обсуждаться в обществе. Костин также отметил рост тревожности среди граждан — сейчас таких россиян больше, чем представителей «социального оптимизма».

Гендиректор «Политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов заявил, что, несмотря на топливный кризис, вызовы безопасности и возможное ухудшение уровня жизни, эти факторы не ограничивают доминирование «Единой России» и не меняют качественную поддержку партии.

Ранее в Госдуме призвали привыкать к ограничениям на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

