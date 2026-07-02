СМИ: Начались поставки в РФ бензина из Индии
Россия начала импортировать бензин из Индии, сообщает Reuters.
По данным агентства, поставки осуществляются морским путем. Собеседники заявили, что в РФ уже отправлено как минимум 60 тысяч тонн бензина. По другим данным, отправлены два танкера с партиями объемом 30–40 тысяч тонн каждый. Какой именно индийский нефтепереработчик будет поставлять бензин Москве, пока неясно.
В общей сложности Россия планирует ежемесячно импортировать 400 тысяч тонн бензина из разных стран, в том числе из соседней Белоруссии. Согласно Reuters, Минск в первой половине июня увеличила железнодорожные поставки бензина в РФ почти втрое по сравнению с аналогичным периодом мая — до более чем 70 тысяч тонн.
Россия будет закупать бензин и нефтепродукты прежде всего из Индии, так как сотрудничество в этой области у России с индусами уже хорошо налажено. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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