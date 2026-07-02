Цена российской нефти упала до $45 за баррель
Всплеск нефтяных доходов, который случился в экономике России после начала боевых действий в Иране, окончательно сошел на нет, сообщает Bloomberg.
Цена российской нефти Urals опустилась до $44,96 за баррель. Таковы данные Argus. С начала июня Urals подешевела на 40%, а относительно максимальных значений кризиса в Ормузском проливе — в 2,5 раза. Так в апреле российскую нефть покупали по $115 за баррель и без скидок к Brent.
Дальневосточный сорт ESPO стоит $61,27 за баррель. Однако он тоже упал на 20% с начала июня и на 36% с начала мая. На этом фоне сокращается выручка нефтяных компаний РФ. По данным агентства, доходы от экспорта сократились на треть по сравнению с маем — до $1,9 млрд в неделю.
Спрос на нефть останется высоким в 2026 и 2027 годах, а в ближайшее время коридор цен будет в диапазоне $70-80 за баррель нефти марки Brent, заявил в интервью НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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