Посол Индии в РФ не знает о запросе на импорт топлива в РФ

Он указал, что к настоящему моменту никто к ним не обращался, а вопрос о возможных поставках, упомянутый вице-премьером РФ Александром Новаком, касался приемлемости цен, и этот вопрос должны решать сами компании, исходя из их коммерческого интереса.

Ранее стало известно, что Москва начала импортировать бензин из Индии. Поставки осуществляются морским путем. В общей сложности Россия планирует ежемесячно импортировать 400 тысяч тонн бензина из разных стран, в том числе из соседней Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

