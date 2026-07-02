37 тысяч могил под угрозой: Матери погибших бойцов СВО просят Путина спасти частное кладбище

Родственники погибших на спецоперации военнослужащих обратились к главе государства Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг частного Преображенского кладбища в Челябинской области, сообщает «Коммерсант».

Поводом для обращения стал иск прокуратуры, требующей признать договоры аренды земли, на которой расположен погост, недействительными. Под обращением к президенту, генпрокурору и другим должностным лицам подписались 40 матерей и близких погибших бойцов. Они выражают готовность присоединиться к нему и родственников еще 600 военных. Авторы письма опасаются, что удовлетворение иска повлечет за собой массовое перезахоронение более 37 тысяч человек, включая 650 участников СВО, и просят прекратить проверки на кладбище.

Как иска надзорного ведомства следует, что земля под кладбищем в Сосновском районе была предоставлена ООО «Преображенское кладбище» в бессрочное пользование в 2001 году. В 2011 и 2015 годах администрация района отказалась менять договор на аренду, ссылаясь на закон «О погребении и похоронном деле», который запрещает передачу таких земель коммерческим структурам. Однако ООО через суд добилось заключения договоров аренды сроком до 2066 года.

Прокуратура настаивает на незаконности этих соглашений, указывая, что муниципалитет не вправе делегировать коммерсантам организацию похорон. Также установлено, что под кладбище незаконно используется 23 тысяч кв. метров лесного фонда, чем причинен ущерб в 5,4 млн руб. Прокуроры требуют расторгнуть договоры и вернуть землю муниципалитету.

В ООО «Преображенское кладбище» возражают, указывая на вступившее в силу решение арбитража 2016 года. В компании подчеркивают, что не нарушают закон, а оказывают лишь сопутствующие услуги, и готовы возместить ущерб за лесные земли после его окончательной оценки.

