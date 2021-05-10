Эпидемиолог предложил способ усилить вакцинацию от COVID-19

По словам главы государства, необходимо активно продолжать вакцинацию и тестирование россиян на наличие COVID-19, так как это две важных составляющих для преодоления пандемии и её последствий.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в беседе с НСН напомнил, что пандемия коронавируса продолжается, умирают люди. По мнению эпидемиолога, вакцинация – единственный способ защитить людей от COVID-19.

«Провакцинировались мэры, губернаторы, министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент России Владимир Путин! Провакцинировали Кремлевский полк, и, насколько я знаю, там заболеваемости коронавирусом нет.

Что делать? Люди должны понять, если хочется спокойно жить, надо вакцинироваться. Тем более, что многие еще болеют и умирают. Этот процесс продолжается, хотя и снижается. Нужно продолжать информационную кампанию в СМИ, обязательно людям объяснять, что надо вакцинироваться! Нельзя поддавать кампании против вакцинации, которая ведется в России. Надо просто понимать, что с производством вакцин связаны очень большие деньги, поэтому конкуренты идут на все в любой стране мира. Россия не исключение, но каждый платит за свою позицию собственным здоровьем», - считает эксперт.