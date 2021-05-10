Эпидемиолог предложил способ усилить вакцинацию от COVID-19
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в беседе с НСН раскрыл, как улучшить темпы вакцинации от коронавируса.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в беседе с НСН раскрыл, как улучшить вакцинацию от коронавируса.
Президент России Владимир Путин заявил, что, по оценкам специалистов, ситуация с коронавирусом в стране является стабильной, сообщает ТАСС.
«По статистике, ежедневно выявляется около восьми тысяч заболевших. Больше поправляется, слава богу!» - отметил российский лидер.
По словам главы государства, необходимо активно продолжать вакцинацию и тестирование россиян на наличие COVID-19, так как это две важных составляющих для преодоления пандемии и её последствий.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в беседе с НСН напомнил, что пандемия коронавируса продолжается, умирают люди. По мнению эпидемиолога, вакцинация – единственный способ защитить людей от COVID-19.
«Провакцинировались мэры, губернаторы, министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент России Владимир Путин! Провакцинировали Кремлевский полк, и, насколько я знаю, там заболеваемости коронавирусом нет.
Что делать? Люди должны понять, если хочется спокойно жить, надо вакцинироваться. Тем более, что многие еще болеют и умирают. Этот процесс продолжается, хотя и снижается. Нужно продолжать информационную кампанию в СМИ, обязательно людям объяснять, что надо вакцинироваться! Нельзя поддавать кампании против вакцинации, которая ведется в России. Надо просто понимать, что с производством вакцин связаны очень большие деньги, поэтому конкуренты идут на все в любой стране мира. Россия не исключение, но каждый платит за свою позицию собственным здоровьем», - считает эксперт.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что масочный режим пока нельзя отменять ни в одном регионе России из-за низких темпов вакцинации и угрозы третьей волны коронавируса.
«Вакцинация буксует. План по прививкам был 60 миллионов человек, и до его выполнения еще очень далеко. Темпы вакцинации отстают примерно на 50% от первоначального плана. Если бы она шла согласно плану, уже в начале лета можно было бы снять ограничения. Из-за буксовки вакцинация сейчас практически не влияет на создание иммунной прослойки. Поэтому угроза третьей волны коронавируса существует, и прежде всего, для Москвы», - отметил он.
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