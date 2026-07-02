Производители молочной продукции жалуются на нехватку топлива в РФ
В России из-за топливного кризиса производители молочной продукции могут сорвать сроки поставки своей продукции торговым сетям, сообщает Forbes.
В результате этого компании могут быть оштрафованны на 5-15% от стоимости товаров. Необходимость часами стоять в очередях на автозаправках, причем несколько раз за рейс, поскольку в бак фуры заливают не больше 20-30 литров, рушит график.
По словам экспертов, при этом отсутствие топлива не является обстоятельством непреодолимой силы, поэтому взыскания сложно будет оспорить в суде. Участники рынка обратились с письмом в ассоциацию ретейлеров АКОРТ с просьбой отменить штрафы, однако получили уклончивый ответ.
Отмечается, что в отдельных регионах наблюдаются признаки дефицита социально значимых товаров, к которым относятся и скоропортящиеся продукты, например, мясо, молочные продукты и яйца, хлеб. В настоящее время стуация пока не критичная, у ретейлеров в распределительных центрах есть запасы на пару недель. Однако если дефицит топлива продолжится, а предпосылок к улучшению не так много, то все может серьезно усугубиться, отмечают специалисты.
Ранее в Госдуме призвали привыкать к ограничениям на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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