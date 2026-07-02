Зампреда Духовного управления мусульман оштрафовали за картины о победе над русскими

Заместителя председателя Духовного управления мусульман Дамира Мухетдинова оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти либо вражды, сообщает РБК.

Причиной стали две картины в его рабочем кабинете, попавшие на фотографии во время встречи и опубликованные в интернете. Прокуратура усмотрела в изображениях признаки унижения русских князей. На одной из картин — «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке» — прослеживается иерархичное противопоставление сторон: монгольские воины возвышаются верхом на конях с оружием, тогда как русские князья изображены поверженными и безоружными.

На второй картине — «Пленение князя Василия Темного казанскими татарами под Суздалью» — князь показан безоружным в момент пленения, что, по версии прокуратуры, в историко-культурном контексте символизирует лишение статуса и чести. В ведомстве также отметили наличие элементов насилия и унижения, включая тела русских князей, помещённые под щитами после битвы на Калке.

Ранее Мухетдинов убрал из своего кабинета картины с ордынцами, которая ранее вызвала широкий общественный резонанс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

