В России за прошедшие сутки выявили 5449 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 5449 новых случаев COVID-19. Общее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией за время пандемии составило 1 062 811. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Вакцина от COVID-19 направлена в регионы РФ

В стране за последние сутки умерли 94 пациента с диагнозом «COVID-19». Накануне их было 119. За время эпидемии от последствий новой коронавирусной инфекции погибли 18 578 россиян.

За прошедшие 24 часа в России вылечились от COVID-19 и выписались из больниц 2 690 человек.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал НСН, что пора прекратить «коронапанику», но призвал привиться от гриппа и носить маски.

«Если человек простужается, у него инфекция верхних дыхательных путей, но не коронавирусной этиологии, конечно, из-за этого не стоит вводить сразу какие-то жестокости. Не нужно устраивать коронавирусную панику», - призвал вирусолог, напомнив о необходимости сделать прививку против гриппа.

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ФОТО: pixabay.com
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