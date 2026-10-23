Посол заявил, что диалог России и Черногории почти полностью заморожен
Двусторонний диалог России и Черногории почти полностью заморожен, заявил посол РФ в республике Александр Лукашик. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
По словам дипломата, ситуация связана с прозападной направленностью внешней политики Черногории, отмечает RT. К заморозке диалога привели в том числе членство страны в НАТО и «безальтернативное желание идти в ногу с еэсовской бюрократией».
В то же время Лукашик отметил, что страны сохраняют эпизодические контакты для решения ряда неотложных практических вопросов.
Ранее посол заявил о планах Черногории присоединиться к Евросоюзу в 2028 году.
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