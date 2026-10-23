Посол заявил, что диалог России и Черногории почти полностью заморожен

Двусторонний диалог России и Черногории почти полностью заморожен, заявил посол РФ в республике Александр Лукашик. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам дипломата, ситуация связана с прозападной направленностью внешней политики Черногории, отмечает RT. К заморозке диалога привели в том числе членство страны в НАТО и «безальтернативное желание идти в ногу с еэсовской бюрократией».

В то же время Лукашик отметил, что страны сохраняют эпизодические контакты для решения ряда неотложных практических вопросов.

Ранее посол заявил о планах Черногории присоединиться к Евросоюзу в 2028 году.

