В России за прошедшие сутки выявили 26 683 новых случая коронавируса
В России за минувшие сутки выявили 26 683 новых случая COVID-19. Общее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией за время пандемии составило 2 269 316. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В стране за последние сутки умерли 459 пациентов с диагнозом «COVID-19». За время эпидемии от последствий новой коронавирусной инфекции погибли 39 527 россиян.
За прошедшие 24 часа в России вылечились от COVID-19 и выписались из больниц 21 987 человек, за все время пандемии - 1 761 457 пациентов.
Ранее стало известно, что антитела к COVID-19 формируются в течение месяца после прохождения вакцинации препаратом «Вектор».
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Заразились
2,3 млн+26 683 / сут.
Умерли
39 527+459 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+21 987 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru