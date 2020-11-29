В России за прошедшие сутки выявили 26 683 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 26 683 новых случая COVID-19. Общее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией за время пандемии составило 2 269 316. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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В стране за последние сутки умерли 459 пациентов с диагнозом «COVID-19». За время эпидемии от последствий новой коронавирусной инфекции погибли 39 527 россиян.

За прошедшие 24 часа в России вылечились от COVID-19 и выписались из больниц 21 987 человек, за все время пандемии - 1 761 457 пациентов.

Ранее стало известно, что антитела к COVID-19 формируются в течение месяца после прохождения вакцинации препаратом «Вектор».

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ФОТО: pixabay.com
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