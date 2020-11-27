Разработчики вакцины «Вектор» назвали сроки формирования иммунитета к коронавирусу
Антитела к COVID-19 формируются в течение месяца после прохождения вакцинации препаратом «Вектор», пишет ТАСС со ссылкой на разработчиков вакцины.
Глава центра «Вектор» ранее отметил, что добровольцы испытывают вакцину, чтобы исследовать иммуногенность препарата. В центре надеются, что вакцина будет действовать аналогично прививкам от клещевого энцефалита, и следующая вакцинация потребуется только через три года.
Ранее было обнародовано содержание инструкции к препарату «Вектор». Согласно ей, срок иммунитета к вирусу неизвестен. Концентрация антител, взаимодействие препарата с другими лекарствами, влияние на способность управлять транспортными средствами также неизвестны.
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