Разработчики вакцины «Вектор» назвали сроки формирования иммунитета к коронавирусу

Антитела к COVID-19 формируются в течение месяца после прохождения вакцинации препаратом «Вектор», пишет ТАСС со ссылкой на разработчиков вакцины.

Глава центра «Вектор» ранее отметил, что добровольцы испытывают вакцину, чтобы исследовать иммуногенность препарата. В центре надеются, что вакцина будет действовать аналогично прививкам от клещевого энцефалита, и следующая вакцинация потребуется только через три года.

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Ранее было обнародовано содержание инструкции к препарату «Вектор». Согласно ей, срок иммунитета к вирусу неизвестен. Концентрация антител, взаимодействие препарата с другими лекарствами, влияние на способность управлять транспортными средствами также неизвестны.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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